Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Festgekommendes Fahrgastschiff zwischen Norderney und Juist

Norderney/Norddeich (ots)

Das am 06.12.2025, gegen 15:30 Uhr, zwischen den Inseln Norderney und Juist festgekommende kleine Fahrgastschiff war in den Abendstunden bei einsetzender Flut wieder eigenständig freigekommen. Die an Bord noch befindlichen Besatzungsmitglieder konnten das Fahrzeug sicher in den Hafen von Norddeich zurückführen. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen zu dem Schiffsunfall aufgenommen. Die über den Sachverhalt informierte die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr verhängte ein Weiterfahrverbot. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell