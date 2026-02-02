PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Waffen am Flughafen Köln Bonn sicher

Köln (ots)

Schusswaffe im Reisekoffer. Das war der Sachverhalt, den ein Sicherheitsmitarbeiter des Flughafen Köln Bonn Beamten der Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte. Vor Ort konnten die Beamten am Bild des Monitors tatsächlich eine Schusswaffe in einem Koffer erkennen. Der Besitzer des Koffers wurde daraufhin ermittelt und in die Kofferhalle gebeten. Der 46 Jahre alte Deutsche gab an, dass es sich um eine Druckluftpistole nebst Co2 Kartuschen sowie Gummigeschossen handle. Diese habe er im Internet erworben, um damit in seiner Finca auf Palma auf Dosen zu schießen. Die Druckluftwaffe wies eine Energie von 7,5 Joul auf und hatte kein erforderliches Prüfzeichen. Hierfür wäre für den Besitz und das Führen der Waffe eine Waffenbesitzkarte und einen Waffenschein erforderlich gewesen. Da er beides nicht vorweisen konnte, droht ihm nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Waffe wurde sichergestellt und der Mann konnte seine Reise nach Spanien fortsetzen.

Rund zwei Stunden später wurden die Beamten der Bundespolizei erneut gerufen. Im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle wurde im Handgepäck eines 25-jährigen Deutschen ein Einhandmesser aufgefunden. Der Mann gab an, dass er das Messer in seinem Rucksack vergessen habe. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffen- und Luftsicherheitsgesetz. Auch er konnte seinen Flug antreten, jedoch ohne sein Messer.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Munition, Waffen, waffenähnliche oder gefährliche Gegenstände nicht in das Handgepäck gehören. Selbst versehentlich mitgeführte Gegenstände führen regelmäßig zu Verfahrenseinleitungen und zu Verzögerungen im Ablauf. Bitte prüfen Sie vor jeder Reise sorgfältig Ihr Gepäck, insbesondere wenn Sie dieses zuvor in einem anderen Zusammenhang genutzt haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn
Pressestelle
Oliver Hünewinckell

Telefon: +49 (0) 2203 95 22 - 1040
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

