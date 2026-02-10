POL-IZ: 260210.1 Itzehoe: Täter ermittelt - Folgemeldung zu 260205.3
Itzehoe (ots)
Nachdem ein Mann am 4. Februar 2026 an der Haustür einer Seniorin in Breitenburg geklingelt und durch sein aufdringliches Auftreten Bargeld von der verunsicherten Frau erlangt hat, ist es der Polizei nach einem Zeugenhinweis gelungen, die Identität des Täters zu klären. Bei ihm handelt es sich um einen 25 Jahre alten Rumänen, der polizeilich bereits bekannt ist. Er ist ohne festen Wohnsitz, die Ermittlungen zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort laufen.
Merle Neufeld
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell