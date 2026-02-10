Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260210.1 Itzehoe: Täter ermittelt - Folgemeldung zu 260205.3

Itzehoe (ots)

Nachdem ein Mann am 4. Februar 2026 an der Haustür einer Seniorin in Breitenburg geklingelt und durch sein aufdringliches Auftreten Bargeld von der verunsicherten Frau erlangt hat, ist es der Polizei nach einem Zeugenhinweis gelungen, die Identität des Täters zu klären. Bei ihm handelt es sich um einen 25 Jahre alten Rumänen, der polizeilich bereits bekannt ist. Er ist ohne festen Wohnsitz, die Ermittlungen zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort laufen.

Merle Neufeld

