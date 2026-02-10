POL-IZ: 260210.3 Sankt Margarethen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Polizeidirektion Itzehoe

Heute Morgen kam es außerhalb von Sankt Margarethen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, ein Mann zog sich schwere Verletzungen zu, eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 06:53 Uhr kollidierten auf der Hauptstraße in Höhe der Straße Osterbünge-Süd mehrere Fahrzeuge. Nach derzeitigem Stand bog ein Transporter, aus Richtung Wilster kommend, nach links in die Straße Osterbünge-Süd ab. Hinter dem Transporter fuhr eine Fahrzeugschlange. Ein VW Golf aus dem hinteren Bereich der Kolonne setzte zum Überholen an, erkannte das Abbiegen zu spät und prallte mit dem Transporter zusammen. Der 31-jährige Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen.

Der 32-jährige Beifahrer des VW Golf zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 42-jährige Fahrer des VW Golf stieg aus, um seinem Beifahrer zu helfen. Dabei erfasste ihn ein entgegenkommender VW Golf, den eine 50-jährige Frau steuerte. Der 42-Jährige schleuderte mehrere Meter weit und erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in ein Krankenhaus.

Die 50-Jährige verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über ihren VW Golf und stieß mit dem am Fahrbahnrand stehenden VW Passat eines 31-jährigen Ersthelfers zusammen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Wilster leitete ein Ermittlungsverfahren ein und ermittelt zum Unfallhergang. Die Hauptstraße blieb für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 11:00 Uhr voll gesperrt.

