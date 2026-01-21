Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mercedes-Fahrer übersieht Radfahrer

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.01.) kam es gegen 16:05 Uhr auf der Hagedornstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mercedes die Hagedornstraße in Fahrtrichtung Preußenstraße. Auf Höhe eines Fahrradüberwegs, an dem der Radverkehr Vorrang hat, kam es zur Kollision mit einem querenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden.

Ein Rettungswagen wurde im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Verletzte wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab an, dass er den Radfahrer an dem rotmarkierten Übergang übersehen hatte.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen übernommen.

Allgemeiner Hinweis: Auch wenn Fahrradfahrer gut sichtbar unterwegs sind - etwa mit eingeschaltetem Licht, reflektierender Kleidung oder auffälligen Farben - kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass sie von Autofahrern rechtzeitig wahrgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell