PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mercedes-Fahrer übersieht Radfahrer

POL-OB: Mercedes-Fahrer übersieht Radfahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.01.) kam es gegen 16:05 Uhr auf der Hagedornstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mercedes die Hagedornstraße in Fahrtrichtung Preußenstraße. Auf Höhe eines Fahrradüberwegs, an dem der Radverkehr Vorrang hat, kam es zur Kollision mit einem querenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden.

Ein Rettungswagen wurde im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme hinzugezogen. Der Verletzte wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab an, dass er den Radfahrer an dem rotmarkierten Übergang übersehen hatte.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen übernommen.

Allgemeiner Hinweis: Auch wenn Fahrradfahrer gut sichtbar unterwegs sind - etwa mit eingeschaltetem Licht, reflektierender Kleidung oder auffälligen Farben - kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass sie von Autofahrern rechtzeitig wahrgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren