Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Seniorin um wertvollen Schmuck betrogen - Polizei warnt

Oberhausen (ots)

Trickbetrüger sind meist geschickte Redner. Blitzschnell reagieren sie auf Informationen, die ihre Opfer preisgeben. Opfer sind meist Seniorinnen und Senioren, die am Telefon mit oft schrecklichen Geschichten unter Druck gesetzt werden, um Bargeld und Wertsachen herauszugeben.

Eher ungewöhnlich hat ein Krimineller am Montagnachmittag (19.1.) eine 85-jährige Oberhausenerin kontaktiert. Gegen 14:00 Uhr hatte er bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus auf der Ruprechtstraße wohnt, geklingelt und ihr dann über die Sprechanlage vorgelogen, dass ihre Schwiegertochter derzeit im Krankenhaus liege und Geld benötige.

So unter Stress gesetzt übergab die alte Dame schließlich Schmuck und Wertsachen, mit denen der Kriminelle unerkannt entkam.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Kriminelle Schreiben in Oberhausener Briefkästen geworfen, in denen behauptet wurde, der Absender habe kürzlich die Verwaltung der Wohnanlage übernommen. Die Empfänger wurden aufgefordert, zukünftige Miet- bzw. Nebenkostenzahlungen ab sofort auf ein neues, im Schreiben genanntes Bankkonto zu überweisen.

Die Ermittler vom Betrugskommissariat warnen vor den Kriminellen und fragen:

++ Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Kriminellen geben?

++ Haben Sie den Mann im Bereich der Ruprechtstraße beobachtet?

++ Haben Sie auch einen Brief der falschen Hausverwaltung bekommen?

Hinweise nimmt das KK21 telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Auch wenn es möglicherweise langsam schon recht abgedroschen klingt, wiederholen wir unseren Appell dennoch immer wieder gebetsmühlenartig:

An alle Kinder und Enkelkinder! Informieren Sie Ihre Eltern und Großeltern.

Trickbetrüger nehmen Seniorinnen und Senioren ganz gezielt ins Visier und wollen unter einem Vorwand in die Wohnung, um sie in den eigenen vier Wänden zu bestehlen!

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Rufen Sie sofort über Notruf 110 Ihre Polizei zur Hilfe, wenn Sie von Fremden bedrängt werden!

