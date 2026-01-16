Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hund stirbt nach Kollision mit LKW - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch (14.01.) ereignete sich gegen 16:04 Uhr auf der Biefang-straße ein tragischer Verkehrsunfall. Ein LKW kollidierte mit einem Hund, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit und setzte seine Fahrt fort. Der Hund verstarb noch am Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt wurde der Hund nicht von seiner Halterin selbst, sondern von ihrer Mutter ausgeführt. Sie war mit dem angeleinten Hund auf dem Radweg der Biefangstraße in Laufrichtung Roßbachstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zeitgleich ein entgegenkommender LKW plötzlich teilweise den Radweg, mutmaßlich, um in die Einmündung der Kleinen Biefangstraße einzufahren und dabei entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen. In der Folge touchierte der LKW mit einem Reifen den Kopf des Hundes. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Tier auf die Fahr-bahn geschleudert und tödlich verletzt.

Der LKW setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Weierstraße fort. Derzeit ist unklar, ob der Fahrzeugführer den Zusammenstoß bemerkt hat.

Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen weißen Klein-LKW (7,5 Tonnen) mit orangefarbener Aufschrift gehandelt haben. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich zu melden - 0208/826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

