POL-OB: Zwei Verletzte und Totalschaden nach Kreuzungsunfall

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (14.01.) kam es in Alt-Oberhausen an der Kreuzung Herman-Albertz-Straße/Düppelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurden beide Beteiligte verletzt, ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein erster Notruf ging bei der Polizei um 10:43 Uhr ein: Ein Zeuge berichtete, dass es soeben auf der Herman-Albertz-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sei. Daraufhin eilte eine Streifenwagenbesatzung zum Unfallort, die vor Ort die beiden verletzten Unfallbeteiligten antreffen konnte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass unmittelbar vor dem Unfallgeschehen der 30-jährige Fahrer eines Audis beabsichtigte, die Herman-Albertz-Straße in Fahrtrichtung Düppelstraße zu queren. Zeitgleich befuhr eine ebenfalls 30-Jährige mit ihrem Mazda die Herman-Albertz-Straße, im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Crash.

Beide Verletzten wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Der Mazda der 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

