POL-WI-KvD: +++14-jährige aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

14-jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Samstag, 09.08.2025,

(nm) Seit Samstag, den 09.08.2025 wir die 14-jährige Asuela Yaman aus Wiesbaden vermisst. Asuela wurde zuletzt an der Wohnanschrift ihrer Oma gesehen und ist in der Nacht aus dieser unbemerkt verschwunden. Die Vermisste ist ca. 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und blonde schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer hellgrünen Jacke, einer blauen Jeanshose und Nikeschuhen mit pinken Applikationen. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2140 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

