Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Im Zeitraum vom 05.01. - 11.01.2026 wurden bei der Polizei Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt. In einem aktuellen Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitagabend (09.01.) im Stadtteil Sterkrade über die Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Terrassentür mit einem bislang unbekannten Gegenstand erheblich beschädigt und anschließend gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten unter anderem eine Armbanduhr und verließen die Wohnung mutmaßlich wieder über die Terrassentür. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Unsere Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbruch:

   -Fenster und Türen sichern: Schließen Sie Fenster, Balkon- und 
Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit vollständig und verriegeln
Sie diese.
   -Beleuchtung nutzen: Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern 
schreckt Täter häufig ab.
   -Anwesenheit simulieren: Zeitschaltuhren für Licht oder Radio 
vermitteln den Eindruck, dass jemand zu Hause ist.
   -Aufmerksam sein: Achten Sie auf ungewöhnliche Beobachtungen in 
Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie im Zweifel frühzeitig die 
Polizei.
   -Nachbarschaft einbeziehen: Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren 
Nachbarn und achten Sie gegenseitig auf verdächtige Situationen.
   -Technische Sicherung: Lassen Sie sich von der Polizei oder 
Fachbetrieben zu einbruchhemmenden Türen, Fenstern und 
Zusatzsicherungen beraten.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen

