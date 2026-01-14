POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Im Zeitraum vom 05.01. - 11.01.2026 wurden bei der Polizei Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt. In einem aktuellen Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitagabend (09.01.) im Stadtteil Sterkrade über die Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Terrassentür mit einem bislang unbekannten Gegenstand erheblich beschädigt und anschließend gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten unter anderem eine Armbanduhr und verließen die Wohnung mutmaßlich wieder über die Terrassentür. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Unsere Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbruch:

-Fenster und Türen sichern: Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit vollständig und verriegeln Sie diese.

-Beleuchtung nutzen: Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern schreckt Täter häufig ab.

-Anwesenheit simulieren: Zeitschaltuhren für Licht oder Radio vermitteln den Eindruck, dass jemand zu Hause ist.

-Aufmerksam sein: Achten Sie auf ungewöhnliche Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie im Zweifel frühzeitig die Polizei.

-Nachbarschaft einbeziehen: Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn und achten Sie gegenseitig auf verdächtige Situationen.

-Technische Sicherung: Lassen Sie sich von der Polizei oder Fachbetrieben zu einbruchhemmenden Türen, Fenstern und Zusatzsicherungen beraten.

