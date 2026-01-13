PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geschäftseinbruch mit Gully - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

In der Nacht von Montag (12.01.) auf Dienstag (13.01.) kam es in der Sterkrader Innenstadt zu einem Geschäftseinbruch, in Folge dessen mehrere Täter flüchten konnten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu der Tat etwa gegen 23:20 Uhr. Mehrere Täter warfen mit einem Gullydeckel die gläserne Eingangstür eines Mobilfunkgeschäfts auf der Bahnhofstraße ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier entwendeten sie mehrere Geräte und flüchteten unmittelbar fußläufig vom Tatort.

Die Polizei fragt: Haben Sie die Tat beobachtet oder können sonstige Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0208/826-0.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

