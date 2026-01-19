Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Tatverdächtige nach Diebstählen auf Friedhof in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend, 17. Januar 2026, gegen 21:05 Uhr wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizei Oberhausen zu einem Einsatz auf den Friedhof an der Teutstraße im Stadtteil Osterfeld entsandt. Zeugen hatten gemeldet, dass sich unbefugte Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände aufhalten sollen.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte Geräusche wahr, die dem Zerbrechen von Glas zugeordnet werden konnten. Im südwestlichen Bereich des Friedhofs konnten anschließend drei Personen festgestellt werden, die sich über einen Grabstein beugten und dort hantierten. Als die Männer von den Polizeibeamten angesprochen wurden, versuchten sie in westliche Richtung (Wittekindstraße/Hoffmannstraße) zu flüchten. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnten alle drei Tatverdächtigen gestellt werden.

Im unmittelbaren Umfeld stellten die Polizeibeamten zahlreiche Bronze- und Metallgrablichter fest, die aus umliegenden Gräbern entfernt und auf den Wegen des Friedhofs abgelegt worden waren. Zudem wurden mehrere Ansammlungen von Grablichtern auf dem Friedhofsgelände entdeckt. Bei den Tatverdächtigen wurden Fahrzeugschlüssel aufgefunden, von denen ein Schlüssel einem Pkw im Bereich Wittekindstraße/Hoffmannstraße zugeordnet werden konnte.

Die drei Beschuldigten (im Alter von 29, 37 und 39 Jahren) wurden aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Da sie keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen konnten und Fluchtgefahr bestand, beantragte die Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehle. Ein Haftrichter ordnete daraufhin Untersuchungshaft an. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell