POL-OB: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (16.01.) kam es gegen 21:12 Uhr auf der Steinbrinkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 30-jähriger Fußgänger den Fußgängerüberweg der Steinbrinkstraße in Höhe des Johanniter-Krankenhauses mit Blickrichtung Ackerfeldstraße überqueren. Als sich der Mann bereits auf der Fahrbahn befand, bog plötzlich ein grauer VW Polo mit Oberhausener Kennzeichen aus der Ackerfeldstraße in die Steinbrinkstraße ein. Der Fußgänger versuchte noch, durch Winken auf sich aufmerksam zu machen, wurde jedoch von dem Fahrzeug touchiert und dabei leicht verletzt. Der Fahrer des VW Polo setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Derzeit ist unklar, ob der Fahrzeugführer den Zusammenstoß bemerkt hat. Nach Angaben des Geschädigten sollen die Fensterscheiben des Fahrzeugs vollständig beschlagen gewesen sein. Weitere Hinweise werden derzeit ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der 0208/826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

