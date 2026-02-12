Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260212.1 Brunsbüttel: Elektrogrill löst Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus aus

Brunsbüttel (ots)

Mittwochabend kam es in Brunsbüttel zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte ein in Betrieb genommener Elektrogrill das Feuer. Der 73 Jahre alte Mieter kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Gegen 21:15 Uhr geriet in der Scholerstraße in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Plastiktüte an die Brennstäbe eines Elektrogrills und entzündete sich. Der Mieter versuchte nach ersten Erkenntnissen, das Feuer mit Wasser zu löschen. Kurz darauf kam es erneut zu einem Brandausbruch.

Heiße Rauchgase beschädigten die Wohnung erheblich. Sie gilt derzeit als unbewohnbar. Die Feuerwehr Brunsbüttel verhinderte ein Übergreifen auf wesentliche Gebäudeteile. Während der Löscharbeiten entstand zudem ein Wasserschaden im Mehrfamilienhaus. Zwei weitere Wohnungen blieben in der Nacht ebenfalls unbewohnbar.

Der 73-jährige Mieter kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen der Brandentstehung.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell