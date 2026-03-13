Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhaus in Trendelburg nach Brand unbewohnbar: Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Im Trendelburger Stadtteil Gottsbüren brannte am gestrigen Donnerstagmittag ein Wohnhaus. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, das Fachwerkhaus wurde durch die Flammen jedoch so stark beschädigt, dass es zunächst nicht mehr bewohnbar ist. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 300.000 Euro. Kurz vor 13 Uhr hatte ein Anwohner Rauch aus dem Mehrfamilienhaus aufsteigen sehen. Nachdem er über den Notruf Feuerwehr und Polizei verständigt hatte, machte er den zu diesem Zeitpunkt einzigen im Haus befindlichen Bewohner durch Klingeln und Klopfen auf den Brand aufmerksam, sodass dieser unverletzt ins Freie gelangen konnte. Die zuständigen Brandursachenermittler der Kasseler Kripo haben den Brandort am heutigen Tage aufgesucht. Die genaue Ursache für das Feuer ist aktuell noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

