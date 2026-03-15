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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisster 23-Jähriger tot aus der Diemel geborgen

Kassel (ots)

Der seit dem 15.03.2026, 04:00 Uhr vermisste 23-Jährige aus Bad Karlshafen ist tot aufgefunden worden.

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen wurde der Mann gegen 17:45 Uhr leblos in der Diemel aufgefunden und geborgen. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstütz haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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