Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Baunataler Wohnhäuser am Wochenende: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Gleich dreimal haben Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Sonntag in Baunatal zugeschlagen und dabei einen Möbeltresor sowie Schmuckstücke entwendet. Ob es sich in allen Fällen um dieselben, bislang unbekannten Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Tatorte in Altenritte, Hertingshausen und Kirchbauna verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zunächst wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag in den Amselweg in Baunatal-Altenritte gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Bewohner das Einfamilienhaus gegen 17:30 Uhr verlassen und den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 1:00 Uhr festgestellt. Die Täter hatten sich über ein aufgehebeltes Kellerfenster Zutritt verschafft und auf ihrer Suche nach Wertvollem das gesamte Haus durchsucht. Mit einem Möbeltresor sowie mehreren Schmuckgegenständen flüchteten die Diebe durch das zuvor aufgehebelte Fenster und in unbekannte Richtung.

In Hertingshausen schlugen die Täter zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 3:00 Uhr, in der Straße "An den Steinäckern" zu. Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, gelangten die Diebe in das Wohnhaus, welches sie in der Folge durchsuchten, anschließend aber ohne Beute wieder verließen.

Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 18:30 und Sonntag, 7:30 Uhr. In der Odenwaldstraße im Stadtteil Kirchbauna versuchten die Täter zunächst vergeblich, ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Anschließend brachen sie jedoch ein Kellerfenster auf und stiegen durch dieses in die Wohnräume im Untergeschoss ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verließen sie das Einfamilienhaus dann jedoch und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise zu den Einbrüchen geben kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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