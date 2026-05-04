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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto überschlägt sich, Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Rheine (ots)

Am Samstag (02.05.) gegen 12.20 hat es auf der Kreuzung Emsdettener Damm / Dechant-Römer-Straße schweren Verkehrsunfall gegeben.

Eine 23-Jährige aus Lotte stand mit ihrem VW Tiguan auf dem Emsdettener Damm in Fahrtrichtung Münsterlanddamm an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr in dem Moment ein 85- jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem Dacia Duster auf den VW Tiguan auf. Anschließend überschlug der Dacia sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Kollision wurden die Fahrer beider Autos verletzt, die junge Frau leicht, der Senior schwer. Sie wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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