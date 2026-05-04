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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer alkoholisiert vor Verkehrsschild gefahren, schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstagabend (02.05.) ist es auf der Großen Straße in Höhe der Hausnummer 84 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 33-Jähriger aus Ibbenbüren war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Großen Straße in Richtung Püsselbüren unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mann mit einem Verkehrsschild, das zwischen dem Radweg und der Fahrbahn steht. Bei der Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahmen wurde festgestellt, dass der Ibbenbürener Alkohol konsumiert hatte. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei rät allen Radfahrer, einen Fahrradhelm zu tragen. Dieser schützt zwar nicht vor Unfällen, kann aber schwere Kopfverletzungen verhindern.

Bei dem Verkehrsunfall ist kein Sachschaden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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