Verkehrsunfall - Pkw überfährt Verkehrsinsel und Straßeneinrichtungen

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag (28.01.2026) ereignete sich in Lübeck ein Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Lübecker verletzt wurde. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall führte zu Sachschaden an den Straßeneinrichtungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 11:50 Uhr fuhr der 84-Jährige mit seinem blauen Mercedes Benz die Straße Heiligen-Geist-Kamp von der Travemünder Allee kommend in Richtung Marlistraße. An der Kreuzung Heiligen-Geist-Kamp / Arnimstraße beabsichtigte er, nach links in die Marlistraße abzubiegen. Während er mutmaßlich mehrere Grünphasen der Lichtzeichenanlage verpasste, setzte er den Abbiegevorgang schließlich in geringer Geschwindigkeit fort. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild samt Mast sowie einer Straßenlaterne.

Der Fahrer wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Sein Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Straßeneinrichtungen sowie dem Mercedes Benz beläuft sich nach aktuellem Sachstand auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die genauen Umstände des Unfalles sind Gegenstand der Ermittlungen.

