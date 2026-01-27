Polizeidirektion Lübeck

Ausweichmanöver endet auf Außenschutzplanke - Polizei sucht Zeugen

Am Montag (19.01.2026) geriet ein Opel Combo auf der Bundesstraße 76 bei Eutin von der Fahrbahn ab - der PKW kam anschließend auf der Außenschutzplanke zum Stehen. Nach derzeitigem Sachstand musste der Fahrer des Opels einem aus Richtung Plön kommenden VW Passat ausweichen, der ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam. Trotz des Verkehrsunfalls fuhr der Passat in Richtung Süsel weiter. Die Polizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Der 31-jährige Mann aus dem Kreis Plön befuhr den Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle der B76 Eutin Neudorf, um von dort aus weiter in Richtung Plön zu fahren. Um 14.30 Uhr soll der bisher unbekannte Fahrer eines schwarzen Passats auf der B76 in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein.

Den vorliegenden Angaben nach soll der Passat ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Um die bevorstehende Kollision zu verhindern, musste der 31-Jährige stark nach rechts ausweichen und fuhr dabei auf die rechts verlaufende Außenschutzplanke. Beschädigt an der Front und am Unterboden kam der Opel mittig auf der Außenschutzplanke zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Passatfahrer entfernte sich vom Unfallort. Bis jetzt hat er sich noch nicht zwecks Schadensregulierung gemeldet.

Neben des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort prüfen die Polizeibeamten auch den Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem schwarzen VW Passat mit Plöner Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 zu melden.

