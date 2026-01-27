PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn
Aus dem Polizeialltag: Angeln, Getränke, Schlafsack: Hamburger Männergemütlichkeit am Strand

Lübeck (ots)

Sonntagmittag (25.01.2026) machte sich eine Ostholsteinerin Sorgen um mehrere Männer, die sich bei Minusgraden mit Schlafsäcken am Strand von Westermkarkelsdorf auf Fehmarn aufhielten. Die alarmierten Beamten konnten die Frau beruhigen: Vor Ort trafen die Polizisten keine durch Kälte gefährdete Personen an, sondern eine Hamburger Männergruppe, die sich zum Nachtangeln am Strand zusammengefunden hatte.

Die Sorgen der Anruferin schienen auf den ersten Blick berechtigt. Doch die Beamten der Polizeistation auf Fehmarn konnten schnell Klarheit schaffen.

Nach dem Hinweis auf die mutmaßlich gefährdete Personengruppe begegneten die Polizisten am Strand von Westermarkelsdorf fünf motivierten Anglern aus Hamburg. Diese hatten sich in der Nacht zu Sonntag zum Nachtangeln getroffen, gegen Kälte und Wind ergänzend Schlafsäcke übergezogen und so mit ein, zwei erwärmenden Getränken ihrem Hobby gefrönt. Allen ging es gut.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

