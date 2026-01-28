PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf
Brand einer Doppelgarage in Stockelsdorf

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag (28.01.2026) geriet in Stockelsdorf eine Doppelgarage in Brand. Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. An und in der Garage entstand nicht unerheblicher Sachschaden, unter anderem auch an zwei PKW. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 12.45 Uhr loderten Flammen an der Doppelgarage des Einfamilienhauses in der Carl-Diem-Straße in Stockelsdorf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Garage in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Stockelsdorf, Bad Schwartau, Eckhorst und Mori kümmerten sich um die Brandbekämpfung und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern.

Durch Feuer und Hitzeeinwirkung entstanden an der Doppelgarage und zweier sich darin befindlichen PKW erhebliche Sachschäden, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen den Brandort am frühen Mittwochnachmittag in Augenschein und leiteten Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ein. Ein technischer Defekt als Brandursache wird nicht ausgeschlossen, Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Während der Löscharbeiten musste die Carl-Diem-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, es kam zu punktuellen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

