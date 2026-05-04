Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Motorradfahrer verunfallt, von der Fahrbahn abgekommen

Altenberge (ots)

Auf der K67 zwischen Altenberge und dem Ortsteil Hansell ist es am Freitag (01.05.) gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 55-Jährige aus Beckum (Landkreis Warendorf) fuhr mit ihrem Motorrad auf der K67 in Richtung Hansell.

In einer scharfen Linkskurve kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich durch einen angrenzenden Graben und kam dann auf dem dahinterliegenden Radweg zum Liegen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

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