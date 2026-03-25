Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung auf Skateranlage - Jugendlicher leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Vier Kinder und Jugendliche befanden sich am Montag (23.03.), gegen 17.30 Uhr auf einem Skaterplatz an der Osnabrücker Straße. Die aus Bünde stammenden Jungen im Alter von elf, zwölf, 13 und 14 Jahren fuhren mit ihren Fahrrädern auf dem Skaterpark. Ein 36-jähriger Herforder und eine 35-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fühlten sich offenbar gestört und beleidigten die vier Bünder und äußerten lautstark ihren Unmut darüber, dass der Skaterpark mit Fahrrädern genutzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde der 36-Jährige aggressiver, schubste den 13-Jährigen vom Fahrrad und ging ihn gewaltsam an. Der 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Zwei 18-Jährige und ein 20-Jähriger, die sich auf einem anliegenden Basketballplatz befanden und die Situation beobachtet haben, kamen dem 13-Jährigen zur Hilfe und hielten den 36-Jährigen zurück. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei den beiden Erwachsenen Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Beide erhielten einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 36-Jährigen und wegen Beleidigung gegen die 35-Jährige. Die Erziehungsberechtigen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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