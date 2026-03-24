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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber eines Autohauses an der Engerstraße stellte am Montag (23.03.) einen Diebstahl fest. Bisher unbekannte Täter gingen insgesamt sieben Neufahrzeuge der Marke Skoda mit einem Werkzeug an und montierten sämtliche Reifen ab und entwendeten diese. Neben den Fahrzeugen befanden sich auf dem Boden mehrere Radschrauben und Radschraubenschlösser. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Montag, 9.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Engerstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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