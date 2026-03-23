Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Transporter kollidiert mit Mauer - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Mann aus Melle fuhr Samstag (21.03.), u 19.25 Uhr mit seinem Transporter auf der Bünder Straße in Richtung Rödinghausen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst fuhr er über einen Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten und kollidierte dann mit einer Mauer. Die Mauer des im Rohbau befindlichen Gebäudes stürzte daraufhin ein. Der 48-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Melle stammt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. In einem Krankenhaus, in das die beiden Verletzten gebracht wurden, wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

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