PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Transporter kollidiert mit Mauer - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Mann aus Melle fuhr Samstag (21.03.), u 19.25 Uhr mit seinem Transporter auf der Bünder Straße in Richtung Rödinghausen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zunächst fuhr er über einen Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten und kollidierte dann mit einer Mauer. Die Mauer des im Rohbau befindlichen Gebäudes stürzte daraufhin ein. Der 48-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Melle stammt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. In einem Krankenhaus, in das die beiden Verletzten gebracht wurden, wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 09:54

    POL-HF: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Rollerfahrer verletzt

    Löhne (ots) - (jd) Gestern (22.03.) hat sich auf der Häger Straße um 12.40 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 30-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Ford in Richtung Koblenzer Straße. Unmittelbar vor ihr fuhr ein 50-jähiger Löhner auf seinem Kleinkraftrad. Trotz des dortigen Überholverbots beabsichtigte die Herforderin, den Rollerfahrer zu überholen. Auf Höhe des ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:08

    POL-HF: Abbiegeunfall - Radfahrer schwer verletzt

    Löhne (ots) - (jd) Am Mittwoch (18.03.) ereignete sich um 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Karl-Straße / Im Niedernbrock ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Löhner fuhr mit seinem Renault auf der Friedrich-Karl-Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße Im Niedernbrock abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Radfahrer aus Löhne auf der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:07

    POL-HF: Versuchter Einbruch - Tür hält Gewalteinwirkung stand

    Herford (ots) - (jd) Eine Herforderin bemerkte am Mittwoch (18.03.) einen Einbruchsversuch an ihrem Haus im Lindenweg: Bisher unbekannte Täter gingen die Hauseingangstür mit einem Werkzeug an, um sie gewaltsam öffnen zu können. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass es den Tätern nicht gelang, das Haus zu betreten. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Einbruchsversuch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren