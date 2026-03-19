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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Tür hält Gewalteinwirkung stand

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin bemerkte am Mittwoch (18.03.) einen Einbruchsversuch an ihrem Haus im Lindenweg: Bisher unbekannte Täter gingen die Hauseingangstür mit einem Werkzeug an, um sie gewaltsam öffnen zu können. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass es den Tätern nicht gelang, das Haus zu betreten. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Einbruchsversuch ereignete sich, während die Herforderin rund zwei Stunden nicht vor Ort war, zwischen 14.30 und 16.36 Uhr. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass am Tag zuvor ein angeblicher Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens an ihrem Haus war und ihr einen Glasfaservertrag anbieten wollte. Als die Frau nach Kontaktdaten des Unternehmens fragte, wurde der unbekannte etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann nervös und verließ das Grundstück. Der Mann hat schulterlange, dunkle Haare und ist etwa 180cm groß. Ob und inwieweit er mit dem Einbruchsversuch in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Daher werden Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Einbruchsversuch am Mittwoch machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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