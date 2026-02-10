POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Diebstahl aus Transporter

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Zwillbrocker Straße; Unfallzeit: zwischen 07.02.2026, 13.00 Uhr und 09.02.2026, 12.30 Uhr; Die Hauswand eines Verbrauchermarktes beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Zwillbrocker Straße in Vreden. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag- und Montagmittag. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. ...

