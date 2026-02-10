POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Diebstahl aus Transporter
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Sonnenscheinstraße;
Tatzeit: zwischen 09.02.2026, 17.00 Uhr und 10.02.2026, 06.15 Uhr;
Bislang unbekannte Täter brachen in Bocholt-Biemenhorst einen Transporter auf. Die Einbrecher öffneten gewaltsam den Mercedes-Benz an der Sonnenscheinstraße und entwendeten Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
