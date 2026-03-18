Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Schülerin schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Mittwoch (17.03.) ereignete sich um 13.30 Uhr auf der Birkenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 10-jährige Hiddenhauserin befand sich auf dem neben der Straße gelegenen Gehweg und lief in Richtung Herford. Sie beabsichtigte, die Birkenstraße zu überqueren und trat auf die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr zeitgleich ein 75-jähriger Hiddenhauser mit seinem Mercedes auf der Birkenstraße aus Richtung Herford kommend. Es kam zum Zusammenstoß und die Schülerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

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