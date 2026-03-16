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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 91-jähriger Bünder begab sich am Samstag (14.03.), um 13.00 Uhr zu seinem Auto, das er kurz zuvor auf einem Parkplatz an der Kaiser-Wilhelm-Straße abgestellt hatte. Nachdem er in das Auto gestiegen ist, klopfte ein Unbekannter an die Autoscheibe und bat darum, Geld zu wechseln. Der 91-Jährige suchte daraufhin in seiner Geldbörse nach Münzen. Plötzlich und unvermittelt griff der etwa 30 Jahre alte Mann durch die geöffnete Fensterscheibe nach der Geldbörse. Es gelang dem Bünder, seine Geldbörse festzuhalten, sodass der rund 180cm große Mann dann die Autotür öffnete und versuchte, an Diebesgut zu gelangen. Als weitere Personen auf den Parkplatz kamen, flüchtete der Mann ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Er hat dunkle, kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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