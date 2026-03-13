PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Täter überträgt seine Fahrt live im Internet

Bünde (ots)

(hd) Ein 34-Jähriger Bünder befuhr Donnerstagmittag (12.03.2026) um 11:40 Uhr mit seinem VW Polo die Straße Zum Stellwerk in Bünde. Hierbei filmte er sich selbst. Die Aufnahme veröffentlichte er live über ein soziales Netzwerk. Das Problem: Der Fahrzeugführer war erkennbar betrunken. Zeugen, die das Video gesehen hatten, informierten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bünde stellte das Fahrzeug schließlich im absoluten Halteverbot geparkt fest. Der betrunkene Fahrzeugführer hatte inzwischen auf dem Beifahrersitz Platz genommen. An der Fahrereigenschaft bestand aufgrund der Videoübertragung glücklicherweise kein Zweifel. Dem Bünder wurde der entsprechende Tatvorwurf eröffnet. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

