Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Unbekannte entnehmen Wertgegenstände aus geparktem Fahrzeug

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Dienstag (10.03.2026) auf Mittwoch (11.03.2026) öffneten bislang unbekannte Täter einen an der Waltgeristraße in Herford geparkten Audi A6. Sie durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Bargeld und eine hochwertige Brille aus dem Handschuhfach entwendet. Sachschäden waren an dem Pkw nicht zu erkennen. Wie die Täter das Fahrzeug beschädigungsfrei öffnen konnten muss noch ermittelt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

