Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Unbekannte entnehmen Wertgegenstände aus geparktem Fahrzeug

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Dienstag (10.03.2026) auf Mittwoch (11.03.2026) öffneten bislang unbekannte Täter einen an der Waltgeristraße in Herford geparkten Audi A6. Sie durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Bargeld und eine hochwertige Brille aus dem Handschuhfach entwendet. Sachschäden waren an dem Pkw nicht zu erkennen. Wie die Täter das Fahrzeug beschädigungsfrei öffnen konnten muss noch ermittelt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

  • 12.03.2026 – 07:53

    POL-HF: Taschendiebstahl - Täter stehlen Brieftasche einer Seniorin

    Bünde (ots) - (hd) Eine 81-jährige suchte am Mittwochmittag (11.03.2026) gegen 13:30 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Dünner Straße in Bünde auf, um dort einzukaufen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet worden war. Die Geldbörse enthielt neben Bargeld mehrere Ausweisdokumente. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:39

    POL-HF: Verkehrskontrolle - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

    Kirchlengern (ots) - (hd) In der Nacht von Dienstag (10.03.2026) auf Mittwoch (11.03.2026) überprüfte eine Streifenwagenbesatzung um 02:50 Uhr auf dem Ostring in Kirchlengern einen Pkw der Marke Seat. Schnell wurde klar, dass der 56-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein des Hüllhorsters wurde sichergestellt. Das ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:38

    POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter scheitern an gut gesichertem Fenster

    Herford (ots) - (hd) Bislang unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohnerin, um am Dienstag (10.03.2026) zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster eines an der Straße Steiler Weg in Herford gelegenen Wohnhauses einzuschlagen. Offenbar beabsichtigten die Täter, durch das Loch in der Verglasung zu greifen, um den Fenstergriff betätigen zu ...

    mehr
