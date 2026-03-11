Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Kirchlengern (ots)

(hd) In der Nacht von Dienstag (10.03.2026) auf Mittwoch (11.03.2026) überprüfte eine Streifenwagenbesatzung um 02:50 Uhr auf dem Ostring in Kirchlengern einen Pkw der Marke Seat. Schnell wurde klar, dass der 56-jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein des Hüllhorsters wurde sichergestellt. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell