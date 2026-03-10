PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Kaffeemaschine entwendet

Herford (ots)

(hd) Am Sonntagnachmittag (08.03.2026) drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume eines metallverarbeitenden Betriebes an der Ernstmeierstraße in Herford ein. Innerhalb der Firma brachen die Täter mehrere Zimmertüren auf. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter schließlich lediglich eine Kaffeemaschine. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden und diese abbrechen mussten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter 05221/888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

