Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter scheitern an gut gesicherter Balkontür

Herford (ots)

(hd) Am Montagvormittag stellte ein Ehepaar eine Beschädigung an der Balkontür ihres Wohnhauses fest. Offenbar waren bislang unbekannte Täter auf den Balkon des an der Tilsiter Straße in Herford gelegenen Hauses geklettert. Dort hatten sie versucht, sich durch das Aufhebeln der Tür Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Die Schließbleche der Balkontür hielten dem Einbruchversuch allerdings stand. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von Donnerstagabend (05.03.2026) bis Freitagmorgen (06.03.2026) eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Umfeld des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/888-0 zu melden.

