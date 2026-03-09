PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt - Fahrer aufgrund eines Haftbefehls festgenommen

Herford (ots)

(hd) Am Freitag (06.03.2026) überprüften Polizeibeamte um 12:20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Audi E-Tron in Herford auf der Engerstraße. Schnell stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Körperliche Auffälligkeiten deuteten zudem darauf hin, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Doch damit nicht genug - eine Abfrage der Daten des Fahrzeugführers im Fahndungsbestand führte zu der Erkenntnis, dass der 18-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde daraufhin festgenommen. Das genutzte Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

