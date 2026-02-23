Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Leitbake umgefahren und danach geflüchtet

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am 21.02.2026 vor dem Wohnhaus Soester Straße 356 in Erwitte mit einer rot-weiße Leitbake kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden Teile des Verkehrszeichens gegen eine dortige Mauer geschleudert, wodurch ein weiterer Schaden entstanden ist. Anwohner hatten gegen 09:15 Uhr einen Knall gehört und dann das zerstörte Verkehrszeichen in der Hofeinfahrt entdeckt. Nähere Angaben zum Unfallverursacher oder dem betroffenen Fahrzeug liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

