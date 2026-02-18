POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Suche nach der 15-Jährigen aus Neckargemünd ist beendet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6212142). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.
Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.
