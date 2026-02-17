Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und unerkannt geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 09:25 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin einen in der Rohrhofer Straße geparkten Hyundai. Vermutlich beim Wenden touchierte der oder die Unbekannte den rechten vorderen Kotflügel des Hyundai und flüchtete im Anschluss. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell