POL-MA: Mannheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und unerkannt geflüchtet - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 09:25 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin einen in der Rohrhofer Straße geparkten Hyundai. Vermutlich beim Wenden touchierte der oder die Unbekannte den rechten vorderen Kotflügel des Hyundai und flüchtete im Anschluss. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell