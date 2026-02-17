PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt und unerkannt geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 09:25 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin einen in der Rohrhofer Straße geparkten Hyundai. Vermutlich beim Wenden touchierte der oder die Unbekannte den rechten vorderen Kotflügel des Hyundai und flüchtete im Anschluss. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:33

    POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und geflüchtet; 6.000 Euro Sachschaden - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 09 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken einen im Ida-Dehmel-Ring geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerkannt. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:07

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz im Neuen Weg mit einem abgestellten Fahrzeug und flüchtete anschließend. Gegen 18 Uhr bemerkte die Eigentümerin eines Skoda Beschädigungen an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren