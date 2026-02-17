Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aus Wand gerissen, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter rissen am Montagnacht gegen 23:30 Uhr in der Unteren Mühlstraße einen Zigarettenautomaten aus der Wand, um so an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Ein Zeuge vernahm einen lauten Knall und beobachtete zwei Täter, wie diese mit einem Auto flüchteten. Geöffnet wurde der Automat nicht, sodass es den Tätern auch nicht gelang, Diebesgut zu erbeuten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es den Tätern mit einem Kleinwagen zu flüchten. Wie der Zigarettenautomat aus der Wand gerissen wurde und wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

