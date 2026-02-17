PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aus Wand gerissen, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter rissen am Montagnacht gegen 23:30 Uhr in der Unteren Mühlstraße einen Zigarettenautomaten aus der Wand, um so an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Ein Zeuge vernahm einen lauten Knall und beobachtete zwei Täter, wie diese mit einem Auto flüchteten. Geöffnet wurde der Automat nicht, sodass es den Tätern auch nicht gelang, Diebesgut zu erbeuten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es den Tätern mit einem Kleinwagen zu flüchten. Wie der Zigarettenautomat aus der Wand gerissen wurde und wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:03

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht

    Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag dem 13.02.2026, gegen 14:45 Uhr, brachen Unbekannte zwei Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße auf. In beiden Fällen hebelten die Täter zunächst die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen. In der ersten Wohnung, in der sich zum Tatzeitpunkt niemand Berechtigtes aufhielt, durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:48

    POL-MA: Mannheim: Streit zwischen mehreren Männern eskaliert

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag eskalierte im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Streit zwischen mehreren Männern. Vier Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren waren gegen 12:40 Uhr aus unbekannten Gründen im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Schönau in der Lilienthalstraße in Streit geraten, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Bei den Auseinandersetzungen wurde ein 33-Jähriger durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren