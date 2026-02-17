PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag dem 13.02.2026, gegen 14:45 Uhr, brachen Unbekannte zwei Erdgeschosswohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße auf. In beiden Fällen hebelten die Täter zunächst die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen. In der ersten Wohnung, in der sich zum Tatzeitpunkt niemand Berechtigtes aufhielt, durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und entwendeten Goldschmuck, dessen Wert sich bislang noch nicht beziffern lässt. In der zweiten Wohnung wurden die Einbrecher von dem 73-jährigen Inhaber überrascht. Beide Täter verließen daraufhin das Anwesen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Beschreibung des 73-Jährigen nach waren beide Einbrecher männlich, einer war von ihnen war mit einer weißen Jacke mit braunen Flecken oder Streifen bekleidet. An beiden Wohnungstüren entstand Sachschaden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

