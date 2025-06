Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der L 3110 bei Hemsbach.

Eine 34-jährige Frau war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs und verließ an der Anschlussstelle Hemsbach die Autobahn. An der Einmündung zur L 3110 bog sie nach links in Richtung Hemsbach ab und übersah dabei einen 60-jährigen Mercedes-Fahrer, der in Richtung Hüttenfeld fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Im Mercedes des 60-Jährigen lösten die Airbags aus, wodurch sich der Mann Hautabschürfungen an den Armen zuzog. Er wurde zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach war mit einem Fahrzeug und 7 Wehrleuten vor Ort, sorgte für den Brandschutz an beiden Fahrzeugen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt.

Während der Unfallaufnahme war die L 3110 bis ca. 15.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

