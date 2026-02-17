Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift Rettungswagen und fährt davon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer streifte am frühen Montagnachmittag in Neckargemünd einen Rettungswagen und beschädigte ihn dadurch. Anschließend fuhr er einfach davon.

Ein Rettungswagen war gegen 14:40 Uhr vor einem Anwesen in der Straße Im Schulzengarten abgestellt. Der Warnblinker war eingeschaltet und die Hecktüren geöffnet. Die Rettungskräfte waren gerade mit der Versorgung eines Patienten beschäftigt, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an dem Rettungswagen vorbeifuhr und mit seinem Außenspiegel an der geöffneten Hecktür hängen blieb und diese beschädigte. Anschließend fuhr er, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte konnte der Unfall beobachtet werden. Diese beschrieben das unfallverursachende Fahrzeug als grauen Pkw mit schwarzen Außenspiegeln, auf dem ein grau-grünes Firmenlogo erkennbar war. Es waren HD-Kennzeichen angebracht. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Ca. 40 Jahre alt - Korpulente Statur - Helle Hautfarbe - Faltiges Gesicht - Dünne Lippen - Zur Bekleidung ist nichts bekannt

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell