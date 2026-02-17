Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit zwischen mehreren Männern eskaliert

Mannheim (ots)

Am Montagmittag eskalierte im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Streit zwischen mehreren Männern.

Vier Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren waren gegen 12:40 Uhr aus unbekannten Gründen im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle Schönau in der Lilienthalstraße in Streit geraten, der im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten mündete. Bei den Auseinandersetzungen wurde ein 33-Jähriger durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe an der Schläfe verletzt. Im weiteren Verlauf drohte eine Person mit einem Messer.

Eine Zeugin, die durch den Schuss auf die Situation aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. Sie konnte beobachten, wie sich ein weißes Auto von der Örtlichkeit entfernte.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt, konnten jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt und festgenommen werden.

Die Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung werden durch den Polizeiposten Mannheim-Schönau geführt und dauern an.

Bereits auf der Anfahrt zur Tatörtlichkeit konnte eine Polizeistreife das von der Zeugin benannte weiße Fahrzeug ausmachen und stoppen. Am Steuer saß der durch den Schuss verletzte 33-Jährige. Dabei bemerkten die Beamten sofort, dass der Mann sichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Einen Drogentest wollte er nicht durchführen. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten und spuckte einem Beamten blutigen Speichel ins Gesicht. Zur Untersuchung und Behandlung wurde er unter Polizeibegleitung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm nach der Behandlung eine Blutprobe entnommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Zudem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

