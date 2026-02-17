Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Umgestürzter Lkw führt zu Straßensperrung; Sperrung aufgehoben, Pressemeldung Nr. 2

Mauer (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6217969), musste die L 547, zwischen Mauer und Schatthausen, aufgrund eines umgestürzten Lkw vollständig gesperrt werden. Nachdem die Ladung in einen anderen Lkw umgeladen und die Bergungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Sperrung gegen 23:30 Uhr wieder aufgehoben.

Warum der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und in der Folge auf die Seite gekippt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell