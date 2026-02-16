PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in der Innenstadt

Mannheim (ots)

Unbekannte hebelten am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat Q 4 auf. Hier durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Sie entwendeten einen kleinen Tresor, einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Hiernach verließ die Täterschaft mit der Beute unerkannt den Tatort in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621 / 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
