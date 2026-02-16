Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: 20.000 Euro Schaden nach Unfall auf A6

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag gegen 15:20 Uhr erkannte ein 25-jähriger VW-Fahrer ein Stauende auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch und Sinsheim zu spät und kollidierte mit dem Heck eines voranfahrenden Seat. Der 25-Jährige war in Richtung Heilbronn unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit seinen VW nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Durch die Kollision wurde der 41-jährige Beifahrer des Seat leicht verletzt. In ein Krankenhaus musste er glücklicherweise nicht. Der 72-jährige Seat-Fahrer sowie der 25-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge.

