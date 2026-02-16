PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnacht zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hebelte eine noch unbekannte Täterschaft die Eingangstür eines Wohnhauses in der Straße Am Hang auf, flüchtete jedoch ohne Beute. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete die Täterschaft im Inneren der Wohnung die Tür zum Schlafzimmer und fand dort die schlafende Bewohnerin vor. Diese vernahm noch im Halbschlaf das Schließen der Tür, bemerkte jedoch erst am nächsten Morgen den Einbruch. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

