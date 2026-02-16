PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Heidelberg (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag im Stadtteil Kirchheim leicht verletzt.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 12:00 Uhr mit seinem Nissan auf der Straße Leisberg in Richtung der Straße Im Franzosengewann unterwegs. An der Kreuzung zur Albert-Fritz-Straße nahm er einem von rechts kommenden 33-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der 33-jährige Fahrer des VW leichte Verletzungen in Form von Nackenschmerzen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:57

    POL-MA: Mannheim: In Auto eingebrochen und Schmuck entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bei einem Einbruch in ein geparktes Auto in der Mannheimer Innenstadt ließen Unbekannte hochwertigen Schmuck mitgehen. Der Geschädigte stellte sein Auto gegen 20:00 Uhr im Quadrat F 3 vor der dortigen Synagoge ab. Als er kurz vor 22:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die kurz zuvor erworbenen Schmuckstücke, die er im Auto ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:57

    POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen wurde eine 54-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ein 87-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem VW auf der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Beim Überholen der 54-jährigen Radfahrerin hielt er den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren